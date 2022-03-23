У Тростянці окупанти знову відкрили вогонь – почалася пожежа

Мешканцям міста необхідно закрити всі вікна та сховатися у бомбосховищі

У Тростянці знову бої. Фото: колаж "Сьогодні"

У Тростянці Сумської області російські окупанти б'ють із артилерії, а ЗСУ продовжують бити ворогів. Місцевих жителів попросили закрити вікна та спуститися в укриття.

Про це повідомили у Сумській обласній військово-цивільній адміністрації.

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"23:40, 22.03.2022. Місто Тростянець. Тривають бої та артилерійські обстріли. Почалася пожежа. Закрити вікна та перебувати в укритті!" – сказано у повідомленні.

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У Тростянець зайшло сотні одиниць техніки окупантів

Сотні одиниць російської військової техніки прибуло у місто Тростянець, що в Сумській області. Танки стоять посеред міста, хаотично стріляють по житловому сектору. Вдарили по території колишнього заводу. На місці загинуло троє, включаючи підлітка 14 років.

Крім цього, військові РФ хаотично стріляють у приватні будинки та не звертають уваги на людей.