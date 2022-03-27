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На Луганщині окупанти розстріляли свої позиції з міномету

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27 березня, 08:00
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У Попасній російські військові намагалися почати штурм, але зазнали втрат – вони відкрили вогонь по посту своїх же бійців
Окупанти обстріляли свої позиції
Окупанти обстріляли свої позиції / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти пошкодили 11 будинків у Луганській області, а в Попасній з міномета розстріляли свої позиції Наразі українські війська продовжують вибивати окупантів з Рубіжного та Попасної, де військовим РФ частково вдалося закріпитися.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"У деяких районах цих міст тривають вуличні бої. В Попасній, за підтримки артилерії ворог намагався здійснити штурм, однак зазнав втрат. Мінометним вогнем обстріляв власні позиції", – написав він.

У Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному росіяни пошкодили 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також потрапили під обстріл школа в селі під Лисичанськом, станція швидкої допомоги у Сєвєродонецьку та два оптові склади міста.

Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, ще чотирьох врятували з-під завалів. Усього за добу сталося 16 загорянь житлових будинків та 15 га сухої трави.

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Без світла сидять майже 100 тисяч споживачів

На Луганщині без електроенергії залишаються 95 312 споживачів. Знеструмлено 32 населені пункти – 12 частково та 20 повністю.

Тим часом без газопостачання залишаються 27 населених пунктів (близько 41 000 абонентів) – 23 повністю.

У містах Рубіжне та Попасна немає водопостачання, частково обмежена подача води на Золоте, села Гірської громади, проблеми з подачею води є також у Сєвєродонецьку та Лисичанську.

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Ситуація у Луганській області

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