"Кто там захватил 93% Луганщины?": Гайдай разоблачил ложь оккупантов

Руководитель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что Северодонецк остается украинским городом, и борьба с российскими оккупантами на Донбассе продолжается.
"Вроде бы заканчивается очередной месяц, идет война до сих пор, но город украинский, и мы здесь все вместе. Будем воевать, будем бороться за нашу Родину. Вместе к победе", – отметил Гайдай в видеообращении, обнародованном на Facebook.
Обращаясь к оккупантам, глава ОГА заявил:
"Кто там захватил 93% Луганщины, лживые орки? Привет из украинского Северодонецка!"
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Ситуация в Луганской области
- 26 марта оккупанты выпустили по жилым кварталам Лисичанска ракету из советского тактического ракетного комплекса дивизионного звена "Точка-У".
- 23 марта в Рубежном российские оккупанты обстреляли жилую многоэтажку, погибли три человека.
- Кроме того, военные РФ обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске, который принадлежит российской компании "Роснефть". В результате на заводе возник пожар.
- Гайдай сообщил, что после обстрела российскими войсками Луганской области целые кварталы непригодны для жизни, люди остались без домов и покидают регион.
- В Северодонецке и Рубежном Луганской области россияне разрушили более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры. 18 марта они стреляли по мирным жителям из артиллерии и системы залпового огня, погибли два человека, четверо получили ранения.
- 15 марта в Рубежном враг разрушил интернат для детей с нарушением зрения "Хрусталик", городскую больницу и три школы. Погибли четыре человека.