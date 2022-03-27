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"Кто там захватил 93% Луганщины?": Гайдай разоблачил ложь оккупантов

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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27 марта, 12:15
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Руководитель Луганской ОГА передал привет из украинского Северодонецка
Сергей Гайдай передал привет из Северодонецка "лживым оркам"
Сергей Гайдай передал привет из Северодонецка "лживым оркам" / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководитель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что Северодонецк остается украинским городом, и борьба с российскими оккупантами на Донбассе продолжается.

"Вроде бы заканчивается очередной месяц, идет война до сих пор, но город украинский, и мы здесь все вместе. Будем воевать, будем бороться за нашу Родину. Вместе к победе", – отметил Гайдай в видеообращении, обнародованном на Facebook.

Обращаясь к оккупантам, глава ОГА заявил:

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"Кто там захватил 93% Луганщины, лживые орки? Привет из украинского Северодонецка!"

Ситуация в Луганской области

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