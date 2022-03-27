"Кто там захватил 93% Луганщины?": Гайдай разоблачил ложь оккупантов

Руководитель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что Северодонецк остается украинским городом, и борьба с российскими оккупантами на Донбассе продолжается.

"Вроде бы заканчивается очередной месяц, идет война до сих пор, но город украинский, и мы здесь все вместе. Будем воевать, будем бороться за нашу Родину. Вместе к победе", – отметил Гайдай в видеообращении, обнародованном на Facebook.