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Із Запоріжжя виїхали 26 автобусів для евакуації маріупольців

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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23 березня, 12:15
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Сьогодні колона прямує до місця евакуації, а 24 березня вранці розпочнеться посадка мешканців міста в автобуси
Для вакуації маріупольцев зробили колону автобусів
Для вакуації маріупольцев зробили колону автобусів / Фото: Колаж: Сьогодні

Нова евакуаційна колона з 26 автобусів, у супроводі ДСНС, вже виїхала із Запоріжжя до Бердянська. Про це в Telegram-каналі повідомила Маріупольська міська рада.

"Спасибі Запорізькій обласній та міській адміністраціям та всім організаторам, які допомагають рятувати людей. І особисте спасибі водіям автобусів! Більше інформації про евакуацію маріупольців із Бердянська до Запоріжжя буде повідомлено додатково", – йдеться у повідомленні міськосвіту.

Ситуація у Маріуполі

У Маріуполі від рук російської армії загинула гімнастка Катерина Дяченко, 2011 року народження.

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Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки Маріуполя. Там видно руйнації і пожежі багатоповерхівок внаслідок обстрілів РФ.

22 березня танкісти полку "Азов" у Маріуполі знищили танки, ББМ та піхоту російських окупантів. Під час бою на вулицях Маріуполя було знищено 4 танки та кілька одиниць ворожої бронетехніки.

Зазначається, що Запоріжжя готове прийняти до 30 тисяч переселенців та забезпечити їх усім необхідним.

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За останній тиждень російські окупанти насильно вивезли на територію РФ кілька тисяч мешканців Маріуполя. Це переважно жінки та діти з Лівобережного району та укриття у будівлі спорт-клубу, де вони ховалися від бомбардувань.

Понад 350 тисяч маріупольців і досі ховаються у сховищах та підвалах від безперервного обстрілу з боку російських окупантів. Ситуація у місті критична. В середньому на добу на місто скидається від 50 до 100 авіабомб.

28-й день війни в Україні

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Дані на 10:00 23 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15600
2
Літаки Літаки
101
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артилерія Артилерія
267
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
80
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
70
10
БПЛА БПЛА
42
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
1008
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