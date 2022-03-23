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Из Запорожья выехали 26 автобусов для эвакуации мариупольцев

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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23 марта, 12:15
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Сегодня колонна направляется к месту эвакуации, а 24 марта утром начнется посадка жителей города в автобусы
Для эвакуации мариупольцев направили колону автобусов
Для эвакуации мариупольцев направили колону автобусов / Фото: Коллаж: Сегодня

Новая эвакуационная колонна из 26 автобусов, в сопровождении ГСЧС, уже выехала из Запорожья в Бердянск. Об этом в Telegram-канале сообщил Мариупольский городской совет.

"Спасибо Запорожской областной и городской администрациям и всем организаторам, которые помогают спасать людей. И личное спасибо водителям автобусов! Больше информации об эвакуации мариупольцев из Бердянска в Запорожье будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении горсвета.

Ситуация в Мариуполе

В Мариуполе от рук российской армии погибла гимнастка Екатерина Дяченко, 2011 года рождения.

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Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки Мариуполя. На них видны разрушения и пожары многоэтажек в результате обстрелов РФ.

22 марта танкисты полка "Азов" в Мариуполе уничтожили танки, ББМ и пехоту российских оккупантов. Во время боя на улицах Мариуполя были уничтожены 4 танка и несколько единиц вражеской бронетехники.

Отмечается, что Запорожье готово принять до 30 тысяч переселенцев и обеспечить их всем необходимым.

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За последнюю неделю российские оккупанты насильно вывезли на территорию РФ несколько тысяч жителей Мариуполя. Это преимущественно женщины и дети из Левобережного района и убежища в здании спорт-клуба, где они прятались от бомбардировок.

Более 350 тысяч мариупольцев до сих пор скрываются в убежищах и подвалах от непрерывного обстрела со стороны российских оккупантов. Ситуация в городе критическая. В среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб.

28-й день войны в Украине

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Данные на 10:00 23 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
15600
2
Самолеты Самолеты
101
3
Вертолеты Вертолеты
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артиллерия Артиллерия
267
7
Средства ПВО Средства ПВО
47
8
РСЗО РСЗО
80
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
70
10
БПЛА БПЛА
42
11
Катера Катера
4
12
Транспорт Транспорт
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