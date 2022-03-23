Палаючі будинки та зруйновані заводи: Maxar показав супутникові знімки Маріуполя (фото)

Окупанти знищують український Маріуполь

Ворог намагається знищити місто/Фото: колаж: "Сьогодні"

Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки Маріуполя. На них видно руйнування і пожежі багатоповерхівок внаслідок обстрілів РФ.

Про це повідомляє Sky News.

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На нових знімках — палаючі та зруйновані багатоквартирні будинки та пошкоджені заводи. Ці зображення є одними з небагатьох даних про Маріуполь, оскільки, за повідомленнями, у місті не залишилося незалежних журналістів.

Наслідки атаки окупантів на Маріуполь/Фото: Maxar

Ворог намагається стерти місто з землі/Фото: Maxar

Генерал РФ Мізінцев особисто наказав бомбити пологовий будинок у Маріуполі

За операцію російських окупантів із захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де були медики та вагітні жінки. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.