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З Маріуполя окупанти насильно вивезли до РФ кілька тисяч жителів

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22 березня, 11:00
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Російські військові скористалися тим, що ЗСУ відійшли від сховищ людей і почали викрадати українців – доля багатьох наразі невідома
Окупанти насильно вивозять людей із Маріуполя до РФ
Окупанти насильно вивозять людей із Маріуполя до РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

За останній тиждень російські окупанти насильно вивезли на територію РФ кілька тисяч місцевих мешканців. Це переважно жінки та діти з Лівобережного району та укриття у будівлі спорт-клубу, де вони ховалися від бомбардувань.

Про це повідомили у міськраді Маріуполя.

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Як окупантам вдалося вивезти людей?

Влада пояснила, що в цих районах точилися бойові дії. Щоб зберегти життя мирних людей, бійці ЗСУ відійшли від місць масового скупчення людей, адже туди могли вдарити окупанти. Цим скористалися супротивники та почали викрадати людей.

Куди відвезли українців?

За даними міськради, захоплених маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де окупанти перевіряли у них телефони та документи. Після цього частину українців перенаправляли до віддалених міст РФ. Доля решти залишається невідомою.

"Те, що сьогодні роблять окупанти, – знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно захоплювали людей. Складно уявити, щоб у XXI столітті людей насильно вивозили в іншу країну", – сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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На Маріуполь скидають до 100 авіабомб за добу

Понад 350 тисяч маріупольців досі ховаються у сховищах та підвалах від безперервного обстрілу з боку російських окупантів. Ситуація у місті критична. У середньому за добу на місто скидається від 50 до 100 авіабомб.

"Руйнування колосальні. За попередньою оцінкою, близько 80% житлового фонду міста зруйновано, з них майже 30% – не підлягає відновленню", – заявили у міськраді.

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