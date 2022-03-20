Окупанти забирають паспорти та вивозять маріупольців до Росії – міськрада

Російські військові продовжують використовувати методи фашистів та викрадають маріупольців

Окупанти знищують Маріуполь / Фото: Колаж: Сьогодні

Частину жителів Лівобережного району Маріуполя насильно вивозять до РФ. У людей забирають український паспорт.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольська міська рада.

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"Окупаційні війська РФ насильно змушують жителів українського Маріуполя виїжджати до росії або на тимчасово окуповану територію ОРДЛО. Станом на 8:00 є інформація про те, що мешканців вулиць Азовстальської та Українського козацтва Лівобережного району Маріуполя незаконно депортують на територію ворога", – йдеться у повідомленні.

У міськраді повідомили, що у людей, яких насильно вивозять на територію Росії, забирають український паспорт і натомість видають папірець, який не має жодної юридичної ваги і не визнається у всьому цивілізованому світі.

"Окупанти продовжують використовувати методи фашистів та викрадають маріупольців!" – йдеться у повідомленні.

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Окупанти скидають на Маріуполь від 50 до 100 авіабомб на добу

Понад 350 тисяч маріупольців і досі ховаються у сховищах і підвалах від безперервного обстрілу з боку російських окупантів. Ситуація в місті критична. Про це повідомляє в Telegram Маріупольська міська рада.

Як зазначається, в середньому на добу на місто скидається від 50 до 100 авіабомб.

"Руйнування колосальні. За попередньою оцінкою, близько 80% житлового фонду міста зруйновано, з них майже 30% – не підлягає відновленню. Збройні сили України продовжують героїчно тримати оборону Маріуполя і відбивати атаки ворога, що перевершує за чисельністю. Бої тривають уже на околицях міста, але українські захисники самовіддано борються за кожну вулицю", – вказали в раді.

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Також стало відомо, що загалом близько 6500 легкових машин виїхали з Маріуполя:

"Частина людей вже дісталася Запоріжжя, де вони отримали необхідну першу допомогу в центрах підтримки. Всього з Маріуполя виїхало на власному транспорті близько 30 тисяч людей", – йдеться у повідомленні.

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