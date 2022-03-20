Оккупанты забирают паспорта и вывозят мариупольцев в Россию – горсовет

Российские военные продолжают использовать методы нацистов и похищают мариупольцев

Оккупанты уничтожают Мариуполь / Фото: Коллаж: Сегодня

Часть жителей Левобережного района Мариуполя насильно вывозят в РФ. У людей отнимают украинский паспорт.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

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"Оккупационные войска РФ насильно заставляют жителей украинского Мариуполя выезжать в Россию или на временно оккупированную территорию ОРДЛО. По состоянию на 8:00 есть информация о том, что жителей улиц Азовстальской и Украинского казачества Левобережного района Мариуполя незаконно депортируют , – говорится в сообщении.

В горсовете сообщили, что у людей, которых насильно вывозят на территорию России, забирают украинский паспорт и выдают бумажку, которая не имеет никакого юридического веса и не признается во всем цивилизованном мире.

"Оккупанты продолжают использовать методы фашистов и похищают мариупольцев!" – говорится в сообщении.

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Оккупанты сбрасывают на Мариуполь от 50 до 100 авиабомб в сутки

Более 350 тысяч мариупольцев до сих пор прячутся в укрытиях и подвалах от непрерывных обстрелов со стороны российских оккупантов. Ситуация в городе критическая. Об этом сообщает в Telegram Мариупольский городской совет.

Как отмечается, в среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб.

"Разрушения колоссальные. По предварительной оценке, около 80% жилищного фонда города разрушены, из них почти 30% – не подлежит восстановлению. Вооруженные силы Украины продолжают героически держать оборону Мариуполя и отражать атаки врага, превосходящего по численности. Бои идут уже на окраинах города, но украинские защитники самоотверженно борются за каждую улицу", – указали в совете.

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Также стало известно, что около 6500 легковых машин выехали из Мариуполя.

"Часть людей уже добралась до Запорожья, где они получили необходимую первую помощь в центрах поддержки. Всего из Мариуполя выехало на собственном транспорте около 30 тысяч человек", – говорится в сообщении.

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