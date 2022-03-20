Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

Оккупанты забирают паспорта и вывозят мариупольцев в Россию – горсовет

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 марта, 10:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российские военные продолжают использовать методы нацистов и похищают мариупольцев
Оккупанты уничтожают Мариуполь
Оккупанты уничтожают Мариуполь / Фото: Коллаж: Сегодня

Часть жителей Левобережного района Мариуполя насильно вывозят в РФ. У людей отнимают украинский паспорт.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Реклама

"Оккупационные войска РФ насильно заставляют жителей украинского Мариуполя выезжать в Россию или на временно оккупированную территорию ОРДЛО. По состоянию на 8:00 есть информация о том, что жителей улиц Азовстальской и Украинского казачества Левобережного района Мариуполя незаконно депортируют , – говорится в сообщении.

В горсовете сообщили, что у людей, которых насильно вывозят на территорию России, забирают украинский паспорт и выдают бумажку, которая не имеет никакого юридического веса и не признается во всем цивилизованном мире.

"Оккупанты продолжают использовать методы фашистов и похищают мариупольцев!" – говорится в сообщении.

Реклама

Оккупанты сбрасывают на Мариуполь от 50 до 100 авиабомб в сутки

Более 350 тысяч мариупольцев до сих пор прячутся в укрытиях и подвалах от непрерывных обстрелов со стороны российских оккупантов. Ситуация в городе критическая. Об этом сообщает в Telegram Мариупольский городской совет.

Как отмечается, в среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб.

"Разрушения колоссальные. По предварительной оценке, около 80% жилищного фонда города разрушены, из них почти 30% – не подлежит восстановлению. Вооруженные силы Украины продолжают героически держать оборону Мариуполя и отражать атаки врага, превосходящего по численности. Бои идут уже на окраинах города, но украинские защитники самоотверженно борются за каждую улицу", – указали в совете.

Реклама

Также стало известно, что около 6500 легковых машин выехали из Мариуполя.

"Часть людей уже добралась до Запорожья, где они получили необходимую первую помощь в центрах поддержки. Всего из Мариуполя выехало на собственном транспорте около 30 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Избранное
Наши авторы
Игорь Серов "Русский военный корабль, иди на*уй": мы пообщались с мамой легендарного воина Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Гуманитарные коридоры в Луганской области – где пройдет эвакуация 19 марта Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Боевые действия
Подробнее
Все подробности
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Технологии
За рубежом
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Наши ангелы-хранители

Боевой медик Семидьянова Ольга из Марганца Днепропетровской обл. Мать-героиня, которая вместе с мужем-военным воспитывала 12 детей, в первые дни войны ушла на фронт. Спасала украинских бойцов под вражеским огнем. Была тяжело ранена – российские войска обстреляли из танков, поэтому экипировка не спасла. Вскоре погибла.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Истории подвигов
Старший лейтенант Черный Владимир, десантник из 25-й Сичеславской бригады ВДВ. Благодаря его умелым действиям при защите Волновахи Донецкой области было уничтожено около 50 оккупантов, танк Т-72 и взяты в плен пять российских захватчиков. За личное мужество представлен к званию Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять