Під час евакуації з Маріуполя розстріляли колону, у тяжкому стані дитина

Російські військові обстріляли мирних жителів під час евакуації. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Сьогодні близько 15:30 російські війська обстріляли з РСЗВ БМ-21 "Град" колону мирних жителів, які евакуювалися з міста Маріуполя до міста Запоріжжя. За попередньою інформацією, є загиблі. Серед постраждалих та поранених є діти. Кількість постраждалих уточняєтьсяі".
Переломний момент
- Вранці 16 березня ЗСУ пішли у контрнаступ ряд оперативних напрямів. Це може докорінно змінити дипломатичні позиції російської та української сторін.
- Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші противник не виконав . Окупанти зупинено на Миколаївському напрямку.
- У ніч проти 16 березня російські окупанти обстріляли з корабля ракетами українське узбережжя поблизу села Тузла на Одещині.
- У Борисполі попрощалися з полковником, який загинув у бою у Луганській області.
- За 20 днів російського вторгнення сили оборони України ліквідували 10 осіб зі складу найвищого командування російських військ.
- Відновлення України після війни коштуватиме понад 560 млрд доларів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.