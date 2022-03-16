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СЕГОДНЯ Война Вторжение

При эвакуации из Мариуполя расстреляли колону, в тяжелом состоянии ребенок

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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16 марта, 18:56
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Российские войска уже убивают детей
При эвакуации был расстрел мирного населения
При эвакуации был расстрел мирного населения / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные обстреляли мирных жителей во время эвакуации. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Сегодня около 15:30 российские войска обстреляли из РСЗВ БМ-21 "Град" колонну мирных жителей, которые эвакуировались из города Мариуполя в город Запорожье. По предварительной информации, есть погибшие. Среди пострадавших и раненых есть дети. Число пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

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Переломный момент

  • Утром 16 марта ВСУ пошли в контрнаступление на ряде оперативных направлений. Это может в корне изменить дипломатические позиции российской и украинской сторон.
  • Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Задачи по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противник не выполнил. Оккупанты остановлены на Николаевском направлении.
  • В ночь на 16 марта российские оккупанты обстреляли с корабля ракетами украинское побережье вблизи села Тузла Одесской области.
  • В Борисполе простились с полковником, который погиб в бою в Луганской области.
  • За 20 дней российского вторжения силы обороны Украины ликвидировали 10 человек из состава высшего командования российских войск.
  • Восстановление Украины после войны будет стоить более 560 млрд долларов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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