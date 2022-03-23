Лукашенко може почати вторгнення в Україну з провокації – білоруський опозиціонер

Територію Білорусі можуть обстріляти нібито з території України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Білорусь може почати військове вторгнення в Україну з провокації на державному кордоні.

Про це заявив один із лідерів білоруської опозиції Павло Латушко у коментарі "Радіо Свобода".

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"За тією інформацією, яку ми маємо, план можливої військової участі у наземній операції збройних сил Білорусі буде пов'язаний із організацією провокації на держкордоні. Провокація має передбачати нібито обстріл із української сторони території Білорусі. Після цього обстрілу має відбутися досить широке висвітлення та нагнітання обстановки у ЗМІ Білорусі та РФ. Виходячи з цього, Лукашенко ухвалить рішення про проведення вже реальної військової наземної операції", – розповів Латушко.

РФ накопичує військову техніку на території Білорусі

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, по території Республіки Білорусь триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону.

Також повідомляється, що на території Білорусі представники опозиційних сил та небайдужі громадяни, які засуджують війну РФ проти України, частково вивели з ладу залізничне сполучення між Республікою Білорусь та Україною. Інформація уточнюється.

У Генштабі Збройних сил України вважають ймовірним наступ з білоруської території у напрямку Волині.