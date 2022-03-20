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ЗСУ готуються до атаки з Білорусі та б'ють по окупантах – Генштаб

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20 березня, 13:10
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Українські бійці відбивають ворожі атаки – у Генеральному штабі прозвітували про ситуацію на фронті 20 березня
ЗСУ протистоять російським окупантам
ЗСУ протистоять російським окупантам / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія під час війни проти України продовжує зазнавати великих втрат серед найвищого керівництва. Тим часом українські захисники надійно утримують зайняті рубежі. Однак у ЗСУ підозрюють, що окупанти можуть завдати ракетних ударів високоточною зброєю великої дальності, зокрема й гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинжал".

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Втрати окупантів

Під час боїв зазнав поранення командир 346-ї окремої бригади спецпризначення з Прохладного. Також знищені командири:

  • 331-го парашутно-десантного костромського ударного полку;
  • "кузниці комдивів" – 247 десантно-штурмового кавказького казачого полку зі Ставрополя;
  • 6-го гвардійського танкового червонопрапорного полку із Чебаркуля.

Загроза вторгнення Білорусі

У Генштабі заявили, що є ознаки підготовки ЗС Білорусі до прямого вторгнення до України. Сили оборони нашої країни готові дати відсіч ворожим військам.

"Безпосереднє залучення білоруських військ до збройної агресії РФ проти України, всупереч волі рядових військових і переважної більшості білоруського народу, стане фатальною помилкою Олександра Лукашенка" , – сказали у ЗСУ.

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Дані на всіх напрямках

  • На Поліському напрямку ворог намагається закріпитися на захоплених рубежах, чекає на прибуття резервів і готується до наступу на Київ. Окупанти знову розпочали повітряну розвідку та обстріли позицій ЗСУ з авіації та артилерії.
  • На Сіверському напрямку активних наступальних дій не було. Ворог продовжує перегрупування та намагається відновити наступ. Наші захисники знищили позиції окупантів. Ворожі війська зазнали втрат і перейшли до оборони. Нині вони мінують територію.
  • На Слобожанському напрямі наступальних дій також не проводили. На території Бєлгородської області,біля кордону України помітили позиції потужної артилерії. Ворог досі хоче встановити контроль над Ізюмом, але втратив боєздатність своїх підрозділів та зупинився.
  • На Донецькому напрямку окупанти зосередилися на штурмі Рубіжного, Сєвєродонецька та Попасної. Вони намагалися прорвати оборону наших військ у районі Верхнеторецького, але зазнали втрат. Наразі війська РФ продовжують блокувати та обстрілювати Маріуполь.
  • На Южнобузькому наступу окупантів не було, на окремих напрямах ворог перейшов до оборони.

Скільки техніки знищили ЗСУ

Загальні втрати російських окупантів становлять майже 15 тисяч осіб особового складу та майже 1500 броньованих машин. Яку ще техніку втратила РФ:

  • танки – 476;
  • артилерійські системи – 230;
  • РСЗВ – 74;
  • засоби ППО – 44;
  • літаки – 96;
  • вертольоти – 118;
  • автомобільна техніка – 947;
  • кораблі, катери – 3;
  • цистерн із ПММ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21;
  • спеціальна техніка – 12.

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