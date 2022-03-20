ВСУ готовятся к атаке из Беларуси и бьют по оккупантам – Генштаб

Россия во время войны против Украины продолжает нести большие потери среди высшего руководства. Тем временем украинские защитники надежно удерживают занятые рубежи. Однако в ВСУ подозревают, что оккупанты могут нанести ракетные удары высокоточным оружием большой дальности, в том числе и гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Потери оккупантов
Во время боев получил ранение командир 346-й отдельной бригады спецназначения из Прохладного. Также уничтожены командиры :
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- 331-го парашютно-десантного костромского ударного полка;
- "кузницы комдивов" – 247 десантно-штурмового кавказского казачьего полка из Ставрополя;
- 6-го гвардейского танкового краснознаменного полка из Чебаркуля.
Угроза вторжения Беларуси
В Генштабе заявили, что есть признаки подготовки ВС Беларуси к прямому вторжению в Украину. Силы обороны нашей страны готовы дать отпор вражеским войскам.
"Непосредственное привлечение белорусских войск к вооруженной агрессии РФ против Украины, вопреки воле рядовых военных и подавляющего большинства белорусского народа, станет роковой ошибкой Александра Лукашенко", – сказали в ВСУ.
Данные по всем направлениям
- На Полесском направлении враг пытается закрепиться на захваченных рубежах, ожидает прибытия резервов и готовится к наступлению на Киев. Оккупанты снова начали воздушную разведку и обстрелы позиций ВСУ из авиации и артиллерии.
- На Северском направлении активных наступательных действий не было. Враг продолжает перегруппировку и пытается возобновить наступление. Наши защитники уничтожили позиции оккупантов. Вражеские войска понесли потери и перешли к обороне. Сейчас они минируют территорию.
- На Слобожанском направлении наступательных действий также не проводили. В Белгородской области у границы Украины заметили позиции мощной артиллерии. Враг все еще хочет установить контроль над Изюмом, но потерял боеспособность своих подразделений и остановился.
- На Донецком направлении оккупанты сосредоточились на штурме Рубежного, Северодонецка и Попасной. Они пытались прорвать оборону наших войск в районе Верхнеторецкого, но понесли потери. Сейчас войска РФ продолжают блокировать и обстреливать Мариуполь.
- На Южнобужском наступления оккупантов не было, в отдельных направлениях враг перешел к обороне.
Сколько техники уничтожили ВСУ
Общие потери российских оккупантов составляют около почти 15 тысяч человек личного состава и почти 1500 бронированных машин. Какой еще техники лишилась РФ:
- танки ‒ 476;
- артиллерийские системы – 230;
- РСЗО – 74;
- средства ПВО – 44;
- самолеты – 96;
- вертолеты – 118;
- автомобильная техника – 947;
- корабли, катера – 3;
- цистерн с ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;
- специальная техника – 12.