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ВСУ готовятся к атаке из Беларуси и бьют по оккупантам – Генштаб

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20 марта, 13:10
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Украинские бойцы отбивают вражеские атаки – в Генеральном штабе отчитались о ситуации на фронте 20 марта
ВСУ противостоят российским оккупантам
ВСУ противостоят российским оккупантам / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия во время войны против Украины продолжает нести большие потери среди высшего руководства. Тем временем украинские защитники надежно удерживают занятые рубежи. Однако в ВСУ подозревают, что оккупанты могут нанести ракетные удары высокоточным оружием большой дальности, в том числе и гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Потери оккупантов

Во время боев получил ранение командир 346-й отдельной бригады спецназначения из Прохладного. Также уничтожены командиры :

  • 331-го парашютно-десантного костромского ударного полка;
  • "кузницы комдивов" – 247 десантно-штурмового кавказского казачьего полка из Ставрополя;
  • 6-го гвардейского танкового краснознаменного полка из Чебаркуля.

Угроза вторжения Беларуси

В Генштабе заявили, что есть признаки подготовки ВС Беларуси к прямому вторжению в Украину. Силы обороны нашей страны готовы дать отпор вражеским войскам.

"Непосредственное привлечение белорусских войск к вооруженной агрессии РФ против Украины, вопреки воле рядовых военных и подавляющего большинства белорусского народа, станет роковой ошибкой Александра Лукашенко", – сказали в ВСУ.

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Данные по всем направлениям

  • На Полесском направлении враг пытается закрепиться на захваченных рубежах, ожидает прибытия резервов и готовится к наступлению на Киев. Оккупанты снова начали воздушную разведку и обстрелы позиций ВСУ из авиации и артиллерии.
  • На Северском направлении активных наступательных действий не было. Враг продолжает перегруппировку и пытается возобновить наступление. Наши защитники уничтожили позиции оккупантов. Вражеские войска понесли потери и перешли к обороне. Сейчас они минируют территорию.
  • На Слобожанском направлении наступательных действий также не проводили. В Белгородской области у границы Украины заметили позиции мощной артиллерии. Враг все еще хочет установить контроль над Изюмом, но потерял боеспособность своих подразделений и остановился.
  • На Донецком направлении оккупанты сосредоточились на штурме Рубежного, Северодонецка и Попасной. Они пытались прорвать оборону наших войск в районе Верхнеторецкого, но понесли потери. Сейчас войска РФ продолжают блокировать и обстреливать Мариуполь.
  • На Южнобужском наступления оккупантов не было, в отдельных направлениях враг перешел к обороне.

Сколько техники уничтожили ВСУ

Общие потери российских оккупантов составляют около почти 15 тысяч человек личного состава и почти 1500 бронированных машин. Какой еще техники лишилась РФ:

  • танки ‒ 476;
  • артиллерийские системы – 230;
  • РСЗО – 74;
  • средства ПВО – 44;
  • самолеты – 96;
  • вертолеты – 118;
  • автомобильная техника – 947;
  • корабли, катера – 3;
  • цистерн с ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;
  • специальная техника – 12.

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