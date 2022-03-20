Генштаб озвучил потери РФ: 14,7 тысяч военных и почти 100 самолетов

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют около почти 15 тысяч человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1487 бронированных машин оккупантов.
Об этом сообщает ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.03 ориентировочно составили:
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- личный состав – около 14700 человек;
- танки ‒ 476;
- боевые бронированные машины ‒ 1487;
- артиллерийские системы – 230;
- РСЗО – 74;
- средства ПВО – 44;
- самолеты – 96;
- вертолеты – 118;
- автомобильная техника – 947;
- корабли, катера – 3;
- цистерн с ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;
- специальная техника – 12.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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