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Білорусь відвела десантні війська від кордону з Україною

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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21 березня, 16:44
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Військові повернулися до місць дислокації "після виконання завдання щодо посилення кордону"
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство оборони Республіки Білорусь заявило, що відвело своїх десантників від українського кордону після успішного виконання завдань.

"Десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися в пункт постійної дислокації після успішного виконання завдання щодо посилення ділянок державного кордону Республіки Білорусь", – говориться у повідомленні.

Водночас видання MotolkoHelp зазначає, що БТРи цієї бригади рухаються через місто Брест. Через це у місті частково перекрито рух.

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Небезпека з боку Білорусі

Раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що є ознаки підготовки ЗС Білорусі до прямого вторгнення в Україну. Сили оборони нашої країни готові дати відсіч ворожим військам.

"Безпосереднє залучення білоруських військ до збройної агресії РФ проти України, всупереч волі рядових військових та переважної більшості білоруського народу, стане фатальною помилкою Олександра Лукашенка", – сказали у ЗСУ.

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Також там зазначили, що вважають за ймовірне наступ з білоруської території у напрямку Волині.

13 березня стало відомо, що російські окупанти готують додаткові підрозділи до ведення бойових дій на території України. Вони збирають допомогу на своїх базах, розкиданих за кордоном.

Днями нардеп Федір Вениславський повідомив, що Республіка Білорусь де-факто перебуває у стані війни з Україною, оскільки вона здійснила акт агресії, коли надала свій повітряний простір і свою територію для атак на Україну.

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