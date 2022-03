Білорусь відвела десантні війська від кордону з Україною

Міністерство оборони Республіки Білорусь заявило, що відвело своїх десантників від українського кордону після успішного виконання завдань.

Водночас видання MotolkoHelp зазначає, що БТРи цієї бригади рухаються через місто Брест. Через це у місті частково перекрито рух.

Armored personnel carriers are moving in Brest

This morning it was reported that soldiers of the 38th brigade of the Armed Forces of Belarus are returning to their points of permanent deployment from a planned field activity.

Traffic is partially blocked in the city because of it pic.twitter.com/qCQ5FiX7IC