Окупанти з "Градів" та мінометів дві години обстрілювали Кам'янське (фото)

У селі знищено декілька будівель

Окупанти провели масований обстріл навмання. / Фото: Колаж: Сьогодні

20 березня російські окупанти протягом двох годин обстрілювали село Кам’янське Запорізької області.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація в Telegram.

Реклама

Яка ситуація

Ворог обстріляв село з "Градів", мінометів, а також із САУ і танка.

"Знищено декілька будівель, інші – у вогні. Російські злочинці цього разу навіть не застосовували безпілотник, а провели масований обстріл навмання. Без даху над головою залишились чимало людей. Кількість постраждалих уточнюється", – вказали в адміністрації.

Фото – Запорізька обласна військова адміністрація.

Фото – Запорізька обласна військова адміністрація.

Реклама

Фото – Запорізька обласна військова адміністрація.

Загальні втрати окупантів

У Генштабі ЗСУ підрахували орієнтовні бойові втрати армії Росії з 24 лютого до 20 березня:

особовий склад – близько 14 700 чоловік;

танки – 476;

бойові броньовані машини – 1487;

артилерійські системи – 230;

РСЗВ – 74;

засоби ППО – 44;

літаки – 96;

гелікоптери – 118;

автомобільна техніка – 947;

кораблі, катери – 3;

цистерни з ПММ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21;

спеціальна техніка – 12.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила, що військове командування РФ намагається приховати реальні втрати, а "200-тих" компенсує "ополченцями" з так званих "ЛДНР".

Реклама

Читайте також: