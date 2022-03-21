Росія кинула в бій мобілізованих з ОРДЛО і уже несе втрати

Окупанти використовують жителів ОРДЛО як гарматне м'ясо

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Військове командування РФ намагається приховати реальні втрати, а "200-х" компенсує "ополченцями" з так званих "ЛДНР".

Про це повідомила у Facebook Служба безпеки України.

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"Мобілізація" на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО виглядає як звичайний відлов. А те, як необстріляних новобранців кидають на передову, більше нагадує свідоме знищення", – йдеться в повідомленні.

Про це свідчать фактично всі розмови окупантів, які перехоплює СБУ.

Зокрема, на Херсонщині окупант розповідає другу про їхню операцію, яку вщент розгромили українські військові: "Вчора тільки з зачистки повернулись: з 800 чоловік 150 вийшло".

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А інший обурюється тим, що його керівництво бреше Москві й доповідає про нібито 60-70% комплектування, хоча насправді менш ніж 20%: "…У нас реально з бригади останні 5 машин приїхало. А було близько 100-120. 302 людей долічитися не можуть. І це не рахуючи тих, що поранені".

Загальні втрати окупантів

У Генштабі ЗСУ підрахували орієнтовні бойові втрати армії Росії з 24 лютого до 20 березня: