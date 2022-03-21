Росія кинула в бій мобілізованих з ОРДЛО і уже несе втрати

Військове командування РФ намагається приховати реальні втрати, а "200-х" компенсує "ополченцями" з так званих "ЛДНР".
Про це повідомила у Facebook Служба безпеки України.
"Мобілізація" на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО виглядає як звичайний відлов. А те, як необстріляних новобранців кидають на передову, більше нагадує свідоме знищення", – йдеться в повідомленні.
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Про це свідчать фактично всі розмови окупантів, які перехоплює СБУ.
Зокрема, на Херсонщині окупант розповідає другу про їхню операцію, яку вщент розгромили українські військові: "Вчора тільки з зачистки повернулись: з 800 чоловік 150 вийшло".
А інший обурюється тим, що його керівництво бреше Москві й доповідає про нібито 60-70% комплектування, хоча насправді менш ніж 20%: "…У нас реально з бригади останні 5 машин приїхало. А було близько 100-120. 302 людей долічитися не можуть. І це не рахуючи тих, що поранені".
Загальні втрати окупантів
У Генштабі ЗСУ підрахували орієнтовні бойові втрати армії Росії з 24 лютого до 20 березня:
- особовий склад – близько 14700 чоловік;
- танки – 476;
- бойові броньовані машини – 1487;
- артилерійські системи – 230;
- РСЗВ – 74;
- засоби ППО – 44;
- літаки – 96;
- гелікоптери – 118;
- автомобільна техніка – 947;
- кораблі, катери – 3;
- цистерни з ПММ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21;
- спеціальна техніка – 12.