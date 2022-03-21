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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

З початку вторгнення українські військові знищили майже 100 літаків і 500 танків РФ – Резніков

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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21 березня, 14:01
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Міністр оборони заявив, що в Кремлі не знають, як пояснити те, що відбувається
Міністр оборони Олексій Рєзніков
Міністр оборони Олексій Рєзніков / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові збили майже 100 літаків та 120 гелікоптерів, знищили майже 500 танків і 1500 бойових броньованих машин росіян з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Про це повідомив у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков.

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"Ворог не мріє захопити Київ"

"У Кремлі вже не знають, як пояснювати те, що відбувається, адже за ці дні вони поховали у регіонах Росії більше солдатів, ніж офіційно визнали своїх втрат. Брехня їм вже не допомагає, а правда лякає", – написав він.

За словами міністра, українські військові майже повністю знищили багато російських танкових, десантно-штурмових, інженерних та інших підрозділів, які вважалися "елітними", разом з їхніми очільниками.

"Тому Росія збирає найманців по всьому світу та робить відчайдушні спроби штовхнути у пекло війни з Україною ще й білоруські війська. Позиція нашої армії дуже чітка – усі загарбники отримають жорстку відсіч, хто б і звідки б вони не були. Ми це повторювали неодноразово", – заявив Резніков.

Крім цього, він зазначив, що окупанти вже не мріють про захоплення Києва, захлинулися на Чернігівщині та Сумщині, а також отримують болючих ударів під Харковом, на Миколаївщині, Херсонщині та Луганщині.

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"Величезна роль у тому, що плани ворога зруйновані, а наша оборона стає активнішою – у героїчних захисників Маріуполя. Завдяки їхній самовідданості та надлюдській мужності врятовано десятки тисячі життів по всій України. Маріуполь сьогодні рятує і Київ, і Дніпро, і Одесу. Усі повинні це розуміти. Мешканці Херсону, Енергодару та інших міст, які без зброї протестують проти російських окупантів, демонструють, що воля українського народу незламна. І ворогу краще забратися геть", – написав міністр.

Також він повідомив, що команда Міноборони доставила та передала ЗСУ 51 тис. бронежилетів 4 класу захисту за стандартами НАТО.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Генеральний штаб Російської Федерації абсолютно не мав об'єктивної аналітики щодо України.

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