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В ООН не виключають, що Росія може застосувати в Україні хімічну чи біологічну зброю – Подоляк

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18 березня, 23:07
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Окупант може вести підготовку до можливих біологічних або хімічних операцій
Подоляк висловив стурбованість тим, що РФ може застосувати хімічну зброю у війні проти України. Колаж "Сьогодні"
Подоляк висловив стурбованість тим, що РФ може застосувати хімічну зброю у війні проти України. Колаж "Сьогодні"

Росія продовжує поширювати необґрунтовані та брехливі заяви про нібито військово-біологічні лабораторії США на території України.

Про це говориться у Telegram-каналі радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

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Деталі

США та переважна більшість країн-членів Ради Безпеки ООН не вірять заявам Росії. В організації не виключають, що окупант може готуватись до біологічної чи хімічної операції на території України.

"На жаль, навіть в ООН сьогодні не виключають, що брифінг РФ з біологічних лабораторій може бути одним із ймовірних етапів підготовки групи "яструбів" Кремля до можливих біологічних/хімічних операцій на території України", – пише Подоляк.

Загроза ядерної війни

В Білорусі відбувся референдум щодо поправок до Конституції. ЦВК оголосила результати.

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Білорусь фактично анулює статус без'ядерної держави, оскільки за проголосували 65,16% громадян. Таким чином, рішення ухвалено.

Нагадаємо, у Пентагоні відреагували на погрози президента РФ Володимира Путіна про ядерну зброю Російський лідер навів сили ядерного стримування у стан підвищеної бойової готовності.

За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників.

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