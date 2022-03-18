В ООН не виключають, що Росія може застосувати в Україні хімічну чи біологічну зброю – Подоляк

Росія продовжує поширювати необґрунтовані та брехливі заяви про нібито військово-біологічні лабораторії США на території України.
Про це говориться у Telegram-каналі радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
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США та переважна більшість країн-членів Ради Безпеки ООН не вірять заявам Росії. В організації не виключають, що окупант може готуватись до біологічної чи хімічної операції на території України.
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"На жаль, навіть в ООН сьогодні не виключають, що брифінг РФ з біологічних лабораторій може бути одним із ймовірних етапів підготовки групи "яструбів" Кремля до можливих біологічних/хімічних операцій на території України", – пише Подоляк.
Загроза ядерної війни
В Білорусі відбувся референдум щодо поправок до Конституції. ЦВК оголосила результати.
Білорусь фактично анулює статус без'ядерної держави, оскільки за проголосували 65,16% громадян. Таким чином, рішення ухвалено.
Нагадаємо, у Пентагоні відреагували на погрози президента РФ Володимира Путіна про ядерну зброю Російський лідер навів сили ядерного стримування у стан підвищеної бойової готовності.
За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників.