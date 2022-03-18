В ООН не исключают, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие – Подоляк

Оккупант может вести подготовку к возможным биологическим или же химическим операциям

Подоляк выразил обеспокоенность тем, что РФ может применить химическое оружие в войне против Украины. Коллаж "Сегодня"

Россия продолжает распространять необоснованные и лживые заявления о, якобы военно-биологические лаборатории США на территории Украины.

Об этом говорится в Telegram-канале советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

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США и подавляющее большинство стран-членов Совета Безопасности ООН не верят заявлениям России. В организации не исключают, что оккупант может готовиться к биологической или химической операции на территории Украины.

"К сожалению, даже в ООН сегодня не исключают, что брифинг РФ по биологическим лабораториям может быть одним из вероятных этапов подготовки группы "ястребов" Кремля к возможным биологическим/химическим операциям на территории Украины", – пишет Подоляк.

Угроза ядерной войны

В Беларуси состоялся референдум по поправкам к Конституции. ЦИК объявила результаты.

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Беларусь фактически аннулирует статус безъядерного государства, поскольку "за" проголосовали 65,16% граждан. Таким образом, решение принято.

Напомним, в Пентагоне отреагировали на угрозы президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии. Российский лидер привел силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности.

По словам чиновника Пентагона, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений. В НАТО отметили, что готовы защитить себя и союзников.