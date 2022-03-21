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С начала вторжения украинские военные уничтожили почти 100 самолетов и 500 танков РФ – Резников

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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21 марта, 14:01
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Министр обороны заявил, что в Кремле не знают, как объяснить происходящее
Министр обороны Алексей Резников
Министр обороны Алексей Резников / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные сбили почти 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и 1500 боевых бронированных машин россиян с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Об этом сообщил в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Враг не мечтает захватить Киев"

"В Кремле уже не знают, как объяснять происходящее, ведь за эти дни они похоронили в регионах России больше солдат, чем официально признали свои потери. Ложь им уже не помогает, а правда пугает", – написал он.

По словам министра, украинские военные почти полностью уничтожили многие российские танковые, десантно-штурмовые, инженерные и другие подразделения, которые считались "элитными", вместе с их руководителями.

"Поэтому Россия собирает наемников по всему миру и делает отчаянные попытки толкнуть в ад войны с Украиной еще и белорусские войска. Позиция нашей армии очень четкая – все захватчики получат жесткий отпор, кто бы и откуда бы они ни были. Мы это повторяли неоднократно", – заявил Резников.

Кроме этого, он отметил, что оккупанты уже не мечтают о захвате Киева, захлебнулись на Черниговщине и Сумщине, а также получают болезненные удары под Харьковом, в Николаевской, Херсонской и Луганской областях.

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"Огромная роль в том, что планы врага разрушены, а наша оборона становится более активной – у героических защитников Мариуполя. Благодаря их самоотверженности и сверхчеловеческому мужеству спасены десятки тысяч жизней по всей Украине. Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу. Все должны это понимать. Жители Херсона, Энергодара и других городов, которые без оружия протестуют против российских оккупантов, демонстрируют, что воля украинского народа несокрушима. И врагу лучше убраться прочь", – написал министр.

Также он сообщил, что команда Минобороны доставила и передала ВСУ 51 тыс. бронежилетов 4-го класса защиты по стандартам НАТО.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Генеральный штаб Российской Федерации совершенно не имел объективной аналитики по Украине.

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