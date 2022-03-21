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Россия бросила в бой мобилизованных из ОРДЛО и уже несет потери

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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21 марта, 15:04
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Оккупанты используют жителей ОРДЛО как пушечное мясо
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Военное командование РФ пытается скрыть реальные потери, а "200-х" компенсирует "ополченцами" из т. н. "ЛДНР".

Об этом сообщила в Facebook Служба безопасности Украины.

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"Мобилизация" на временно оккупированных территориях ОРДЛО выглядит как обычный отлов. А то, как необстрелянных новобранцев бросают на передовую, больше напоминает сознательное уничтожение", – говорится в сообщении.

Об этом свидетельствуют фактически все разговоры оккупантов, которые перехватывает СБУ.

Так, на Херсонщине оккупант рассказывает другу об их операции, которую полностью разгромили украинские военные: "Вчера только с зачистки вернулись: из 800 человек 150 вышло".

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А другой возмущается, что его руководство лжет Москве и докладывает о якобы 60-70% комплектования, хотя их меньше 20%: "…У нас реально из бригады последние 5 машин приехали. А было порядка 100-120. 302 человек досчитаться не могут . И это не считая тех, которые ранены".

Общие потери оккупантов

В Генштабе ВСУ подсчитали ориентировочные боевые потери армии России с 24 февраля по 20 марта:

  • личный состав – около 14 700 человек;
  • танки – 476;
  • боевые бронированные машины – 1487;
  • артиллерийские системы – 230;
  • РСЗО – 74;
  • средства ПВО – 44;
  • самолеты – 96;
  • вертолеты – 118;
  • автомобильная техника – 947;
  • корабли, катера – 3;
  • цистерны с ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;
  • специальная техника – 12.

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