Оккупанты обстреляли Авдеевку и ее окрестности из самолетов и артиллерии (фото)

Павел Кириленко сообщил об одном погибшем

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты обстреляли Авдеевку и ее окрестности из авиации и артиллерии.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

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Что происходит

"По оперативной информации, в настоящее время известно по меньшей мере об одном погибшем и двух раненых гражданских. Повреждения или пожары в результате вражеских обстрелов зафиксированы по 15 адресам", – написал Кириленко.

Фото – Telegram Павла Кириленко. Фото – Telegram Павла Кириленко. Фото – Telegram Павла Кириленко. Фото – Telegram Павла Кириленко. Фото – Telegram Павла Кириленко. Фото – Telegram Павла Кириленко. 1 /6

Напомним, в воскресенье, 20 марта, в результате обстрелов оккупантов в Донецкой области погибли 3 человека, еще 5 пострадали.

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