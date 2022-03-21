Оккупанты обстреляли Авдеевку и ее окрестности из самолетов и артиллерии (фото)

Российские оккупанты обстреляли Авдеевку и ее окрестности из авиации и артиллерии.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
Что происходит
"По оперативной информации, в настоящее время известно по меньшей мере об одном погибшем и двух раненых гражданских. Повреждения или пожары в результате вражеских обстрелов зафиксированы по 15 адресам", – написал Кириленко.
Напомним, в воскресенье, 20 марта, в результате обстрелов оккупантов в Донецкой области погибли 3 человека, еще 5 пострадали.