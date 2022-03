Беларусь отвела десантные войска от границы с Украиной

Министерство обороны Республики Беларусь заявило, что отвело своих десантников от украинской границы после успешного выполнения задач.

В то же время издание MotolkoHelp отмечает, что БТРы этой бригады движутся через город Брест. Из-за этого в городе частично перекрыто движение.

Armored personnel carriers are moving in Brest

This morning it was reported that soldiers of the 38th brigade of the Armed Forces of Belarus are returning to their points of permanent deployment from a planned field activity.

Traffic is partially blocked in the city because of it pic.twitter.com/qCQ5FiX7IC