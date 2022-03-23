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СЕГОДНЯ Война Вторжение

Лукашенко может начать вторжение в Украину с провокации – белорусский оппозиционер

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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23 марта, 11:28
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Территорию Беларуси могут обстрелять якобы с территории Украины
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Беларусь может начать военное вторжение в Украину с провокации на государственной границе.

Об этом заявил один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко в комментарии "Радио Свобода".

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"По той информации, которую мы имеем, план возможного военного участия в наземной операции вооруженных сил Беларуси будет связан с организацией провокации на госгранице. Провокация должна предусматривать якобы обстрел с украинской стороны территории Беларуси. После этого обстрела должно произойти достаточно широкое освещение и нагнетание обстановки в СМИ Беларуси и РФ. Исходя из этого Лукашенко примет решение о проведении уже реальной военной наземной операции", – рассказал Латушко.

РФ накапливает военную технику на территории Беларуси

По информации Генерального штаба ВСУ, по территории Республики Беларусь идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и последующее ее накопление вдоль украинской границы.

Также сообщается, что на территории Беларуси представители оппозиционных сил и небезразличные граждане, осуждающие войну РФ против Украины, частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Республикой Беларусь и Украиной. Информация уточняется.

В Генштабе Вооруженных сил Украины считают вероятным наступление с белорусской территории в направлении Волыни.

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