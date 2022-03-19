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"Наша независимость под угрозой": Тихановская назвала Беларусь оккупированной

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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19 марта, 14:19
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По словам белорусской оппозиционерки, Лукашенко не имеет влияния на решения о военной активности
Оппозиционерка Светлана Тихановская просит вывести российские войска из Беларуси
Оппозиционерка Светлана Тихановская просит вывести российские войска из Беларуси / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская утверждает, что Беларусь – фактически временно оккупированная Россией территория.

Об этом Тихановская заявила во время общения с премьер-министром Латвии Артурсом Кришьянисом Кариньшем.

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"Что касается ситуации в Беларуси, мы рассматриваем свою страну как находящуюся под временной военной оккупацией. Я уверена, Лукашенко не имеет влияния на решения о военной активности", – заявила Тихановская.

Она добавила: единственное, что он сейчас контролирует, – это репрессии против белорусов.

"И, конечно, наша независимость сейчас под угрозой. Поэтому мы выступаем за вывод российских войск с нашей территории. И очень важно разделять: Лукашенко – агрессор. Не белорусы, не Беларусь, а один человек, который захватил власть и несет ответственность за то, что втянул нас в эту войну", - добавила Тихановская.

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Тихановская обратилась к украинцам

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в обращении к украинцам заявила, что Беларусь остается другом для Украины.

"Мне очень жаль, что Беларусь сделали для Украины источником угрозы. Виноват в этом один человек, который отказался уходить, устроил массовый террор, чистки и репрессии в сталинском духе. Тысячи людей брошены в тюрьмы, многие скованы страхом. И возможно, именно поэтому вы не слышите голосов в поддержку Украины. Но поверьте, таких голосов очень много. Они есть среди независимых журналистов и блогеров, сторонников перемен и людей, которые вообще не вовлекаются в политику. Помните, что украинцы для белорусов – друзья. Режиму не удастся нас поссорить. Режиму нужен внешний враг, и этим врагом он выбрал Украину – возможно, даже не по своему желанию", – сказала она.

По словам Тихановской, простые белорусы понимают, что никакой угрозы со стороны Украины нет.

"Оскорбления в сторону украинского посла, провокация с дроном, постоянная антиукраинская риторика... Угроза исходит от режима. А теперь еще от огромного скопления российских войск, которые находятся на белорусской территории. Мы будем добиваться, чтобы российские войска покинули Беларусь. Мы понимаем, что сам факт проведения учений в это время – это недружественный шаг в отношении Украины. Наши волонтеры собирают по крупицам информацию о перемещении техники и солдат. Мы будем делать все возможное, чтобы вторжения со стороны Беларуси не произошло", — говорила она раньше.

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