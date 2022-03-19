"Наша незалежність під загрозою": Тихановська назвала Білорусь окупованою

За словами білоруської опозиціонерки, Лукашенко не має впливу на рішення щодо воєнної активності

Опозиціонерка Світлана Тихановська просить вивести російські війська з Білорусі / Фото: Колаж: Сьогодні

Екскандидатка в президенти Світлана Тихановська стверджує, що Білорусь – фактично тимчасово окупована Росією територія.

Про це Тихановська заявила під час спілкування з прем'єр-міністром Латвії Артурсом Криш'янісом Каріньшем.

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"Що стосується ситуації в Білорусі, ми розглядаємо свою країну як під тимчасовою воєнною окупацією. Я впевнена, Лукашенко не має впливу на рішення про воєнну активність", – заявила Тихановська.

Вона додала: єдине, що він тепер контролює, – це репресії проти білорусів.

"І, звичайно, наша незалежність нині під загрозою. Тому ми виступаємо за виведення російських військ з нашої території. І дуже важливо розрізняти: Лукашенко – агресор. Не білоруси, не Білорусь, а одна людина, яка захопила владу і відповідальна за те, що втягнула нас у цю війну", – додала Тихановська.

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Тихановська звернулася до українців

Раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська у зверненні до українців заявила, що Білорусь залишається другом для України.

"Мені дуже шкода, що Білорусь зробили для України джерелом загрози. Винна в цьому одна людина, яка відмовилася піти, влаштувала масовий терор, чистки та репресії у сталінському дусі. Тисячі людей кинуто до в'язниць, багато хто скований страхом. І можливо, саме тому ви не чуєте голосів на підтримку України, але повірте, таких голосів дуже багато, вони є серед незалежних журналістів і блогерів, прихильників змін і людей, які взагалі не залучаються до політики. Потрібен зовнішній ворог, і цим ворогом він вибрав Україну – можливо, навіть не за своїм бажанням", – сказала вона.

За словами Тихановської, прості білоруси розуміють, що жодної загрози з боку України немає.

"Образи в бік українського посла, провокація з дроном, постійна антиукраїнська риторика... Загроза походить від режиму. А тепер ще від величезного скупчення російських військ, які перебувають на білоруській території. Ми добиватимемося, щоб російські війська залишили Білорусь. Ми розуміємо, що сам факт проведення навчань у цей час – це недружній крок до України. Наші волонтери збирають по крихтах інформацію про переміщення техніки та солдатів. Ми робитимемо все можливе, щоб вторгнення з боку Білорусі не сталося", – говорила вона раніше.

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