Мінус танки, ББМ та піхота: "Азов" показав вуличні бої з ворогом у Маріуполі (відео)

Танкісти полку "Азов" у Маріуполі знищують танки, ББМ та піхоту російських окупантів. Відео опубліковано у телеграм-каналі полку.
Повідомляється, що під час бою на вулицях Маріуполя було знищено 4 танки та кілька одиниць ворожої бронетехніки.
"Азовські танкісти показали ворогові, хто господар на вулицях Маріуполя, і відправили окупантів до пекла", — йдеться у повідомленні.
Ситуація в Україні 22 березня
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