Минус танки, ББМ и пехота: "Азов" показал уличные бои с врагом в Мариуполе (видео)

Танкисты полка "Азов" в Мариуполе уничтожают танки, ББМ и пехоту российских оккупантов. Видео опубликовано в телеграм-канале полка.
Сообщается, что во время боя на улицах Мариуполя были уничтожены 4 танка и несколько единиц вражеской бронетехники.
"Азовские танкисты показали врагу, кто хозяин на улицах Мариуполя, и отправили оккупантов в ад", — говорится в сообщении.
Ситуация в Украине 22 марта
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