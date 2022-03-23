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В Ірпені поліція розпочала зачистку міста від диверсантів

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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23 березня, 11:15
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Поліцейські в Ірпені захищають та допомагають мирному населенню з евакуацією, а також звільняють місто від шпигунів
Бойці полка спеціального призначення поліції Київської області приступили до виконання боєвих задач в Ірполненні
Бойці полка спеціального призначення поліції Київської області приступили до виконання боєвих задач в Ірполненні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Ірпені поліція відновила роботу та розпочала зачистку міста від диверсантів. Найголовніше завдання у правоохоронців зараз у тому, щоб допомогти з евакуацією мирним жителям, які не змогли виїхати. Про це в Telegram-каналі повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Спецназівці тісно взаємодіють із українськими військовими підрозділами та допомагають відновлювати роботу органів місцевої влади на території міста. Російські окупанти й надалі нещадно обстрілюють Ірпінь, але поліцейські продовжують служити, захищати та допомагати людям мирного міста.

Ситуація в Україні 23 березня

В Україні станом на середу погоджена робота 9 гуманітарних коридорів. "Укрзалізниця" опублікувала новий графік додатково призначених евакуаційних поїздів, якими можна скористатися, щоб виїхати із гарячих точок.

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У Києві російські військові обстріляли Шевченківський та Святошинський район. Стріляли вони по торговому центру, будинках приватного сектору та багатоповерхівці.

Водночас у Рубіжному Луганської області окупанти обстріляли житлову багатоповерхівку, загинули троє людей, зокрема двоє дітей.

У Чернігові російські військові розбомбили міст через Десну, який з‘єднував місто з Києвом. Через міст до Чернігова доправлялась гуманітарна допомога, а також проводилася евакуація мирних жителів.

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