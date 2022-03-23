Окупанти влаштували обстріл двох районів Києва

Окупанти продовжують бомбардувати Київ, у ніч 23 березня снаряди пошкодили житлові будинки та торговий центр

Окупанти руйнують інфраструктуру столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві російські військові обстріляли Шевченківський та Святошинський район. Стріляли вони по торговому центру, будинках приватного сектору та багатоповерхівці. Про це в Telegram-каналі повідомляє прес-служба КМДА.

За інформацією столичної влади, в даний час є загоряння кількох приватних будинків та у багатоповерхівці. Внаслідок обстрілу травмовано чотирьох осіб. Інформація про постраждалих та характер руйнувань – уточнюється.

Реклама

Заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці Facebook опублікував фото обстрілу районів Києва.

Реклама

Ситуація у Києві