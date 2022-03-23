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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Окупанти влаштували обстріл двох районів Києва

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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23 березня, 09:46
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Окупанти продовжують бомбардувати Київ, у ніч 23 березня снаряди пошкодили житлові будинки та торговий центр
Окупанти руйнують інфраструктуру столиці
Окупанти руйнують інфраструктуру столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві російські військові обстріляли Шевченківський та Святошинський район. Стріляли вони по торговому центру, будинках приватного сектору та багатоповерхівці. Про це в Telegram-каналі повідомляє прес-служба КМДА.

За інформацією столичної влади, в даний час є загоряння кількох приватних будинків та у багатоповерхівці. Внаслідок обстрілу травмовано чотирьох осіб. Інформація про постраждалих та характер руйнувань – уточнюється.

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Заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці Facebook опублікував фото обстрілу районів Києва.

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Ситуація у Києві

  • 22 березня у Києві затримано двох посібників російських окупантів . Це вдалося зробити завдяки спільній роботі оперативників управління стратегічних розслідувань Нацполіції, СБУ та тероборони.
  • Цьго ж дня в Оболонському районі через обстріл російськими військовими загорілася вантажівка та дві будівлі. Через ворожий удар по житловому масиву одна людина загинула, а ще троє отримали поранення. Пожежу після обстрілу рятувальникам вдалося ліквідувати. Російські військові не вперше обстрілюють Оболонь у Києві. Внаслідок артилерійського удару окупантів снаряд потрапив до дев'ятиповерхового житлового будинку. В результаті сталася часткова руйнація з 1-го по 3-й поверх та загоряння квартир на 3-му та 4-му поверхах. Попередньо жертв та постраждалих немає.
  • 20 березня у Подільському районі столиці внаслідок ворожих обстрілів загорівся торговий центр та автомобілі на парковці.
  • У Києві з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 222 особи, з них 60 цивільних осіб, у тому числі 4 дитини.
  • Мер Києва Віталій Кличко заявив, що мешканці столиці можуть отримати продукти, ліки та речі першої необхідності у міському гуманітарному штабі. Столиця накопичує резерви найнеобхіднішого.

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