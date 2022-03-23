Окупанти влаштували обстріл двох районів Києва

У Києві російські військові обстріляли Шевченківський та Святошинський район. Стріляли вони по торговому центру, будинках приватного сектору та багатоповерхівці. Про це в Telegram-каналі повідомляє прес-служба КМДА.
За інформацією столичної влади, в даний час є загоряння кількох приватних будинків та у багатоповерхівці. Внаслідок обстрілу травмовано чотирьох осіб. Інформація про постраждалих та характер руйнувань – уточнюється.
Заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці Facebook опублікував фото обстрілу районів Києва.
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Ситуація у Києві
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- Цьго ж дня в Оболонському районі через обстріл російськими військовими загорілася вантажівка та дві будівлі. Через ворожий удар по житловому масиву одна людина загинула, а ще троє отримали поранення. Пожежу після обстрілу рятувальникам вдалося ліквідувати. Російські військові не вперше обстрілюють Оболонь у Києві. Внаслідок артилерійського удару окупантів снаряд потрапив до дев'ятиповерхового житлового будинку. В результаті сталася часткова руйнація з 1-го по 3-й поверх та загоряння квартир на 3-му та 4-му поверхах. Попередньо жертв та постраждалих немає.
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