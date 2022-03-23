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Оккупанты устроили обстрел двух районов Киева

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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23 марта, 09:46
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Оккупанты продолжают бомбить Киев, в ночь на 23 марта снаряды повредили жилые дома и торговый центр
Оккупанты разрушают инфраструктуру столицы
Оккупанты разрушают инфраструктуру столицы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве российские военные обстреляли Шевченковский и Святошинский район. Стреляли они по торговому центру, домам частного сектора и многоэтажке. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба КГГА.

По информации столичных властей, в настоящее время есть возгорание нескольких частных домов и в многоэтажке. В результате обстрела травмированы четыре человека. Информация о пострадавших и характере разрушений – уточняется.

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Заместитель главы КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook опубликовал фото обстрелов районов Киева.

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Ситуация в Киеве

  • 22 марта в Киеве задержаны два пособника российских оккупантов. Это удалось благодаря совместной работе оперативников управления стратегических расследований Нацполиции, СБУ и теробороны.
  • В этот же день в Оболонском районе из-за обстрелов российскими военными загорелся грузовик и два здания. Из-за вражеского удара по жилому массиву один человек погиб, а еще трое получили ранения. Пожар после обстрела спасателям удалось ликвидировать. Российские военные не первый раз обстреливают Оболонь в Киеве. В результате артиллерийского удара оккупантов снаряд попал в девятиэтажный жилой дом. В результате произошло частичное разрушение с 1-го по 3-й этаж и возгорание квартир на 3-м и 4-м этажах. Предварительно жертв и пострадавших нет.
  • 20 марта в Подольском районе столицы в результате вражеских обстрелов загорелся торговый центр и автомобили на парковке.
  • В Киеве с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину погибли 222 человека, из них 60 гражданских лиц, в том числе 4 ребенка.
  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что жители столицы могут получить продукты, лекарства и вещи первой необходимости в городском гуманитарном штабе. Столица накапливает резервы самого необходимого.

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