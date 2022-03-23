Оккупанты устроили обстрел двух районов Киева

В Киеве российские военные обстреляли Шевченковский и Святошинский район. Стреляли они по торговому центру, домам частного сектора и многоэтажке. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба КГГА.
По информации столичных властей, в настоящее время есть возгорание нескольких частных домов и в многоэтажке. В результате обстрела травмированы четыре человека. Информация о пострадавших и характере разрушений – уточняется.
Заместитель главы КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook опубликовал фото обстрелов районов Киева.
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Ситуация в Киеве
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- В этот же день в Оболонском районе из-за обстрелов российскими военными загорелся грузовик и два здания. Из-за вражеского удара по жилому массиву один человек погиб, а еще трое получили ранения. Пожар после обстрела спасателям удалось ликвидировать. Российские военные не первый раз обстреливают Оболонь в Киеве. В результате артиллерийского удара оккупантов снаряд попал в девятиэтажный жилой дом. В результате произошло частичное разрушение с 1-го по 3-й этаж и возгорание квартир на 3-м и 4-м этажах. Предварительно жертв и пострадавших нет.
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