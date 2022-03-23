Оккупанты устроили обстрел двух районов Киева

Оккупанты продолжают бомбить Киев, в ночь на 23 марта снаряды повредили жилые дома и торговый центр

Оккупанты разрушают инфраструктуру столицы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве российские военные обстреляли Шевченковский и Святошинский район. Стреляли они по торговому центру, домам частного сектора и многоэтажке. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба КГГА.

По информации столичных властей, в настоящее время есть возгорание нескольких частных домов и в многоэтажке. В результате обстрела травмированы четыре человека. Информация о пострадавших и характере разрушений – уточняется.

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Заместитель главы КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook опубликовал фото обстрелов районов Киева.

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Ситуация в Киеве