В Киеве с начала войны оккупанты убили более 220 человек, среди них дети

В Киеве с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину погибли 222 человека, из них 60 гражданских, среди них 4 ребенка.
Об этом сообщает КГГА.
За все это время в городе 889 раненых, из них 241 гражданский. В том числе: 18 детей, 3 водителя скорой, 1 врач скорой.
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Ситуация в Киеве
- 17 марта стало известно, что во время ракетных обстрелов жилого дома в Киеве погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Ей было 67 лет.
- В Киеве сбитая ракета РФ рухнула на многоэтажку – есть жертвы. По данным спасателей, разрушены конструкции дома на 16-м и техническом этажах, возгорание началось в квартире на 16-м этаже.
- Также ВСУ сбили два самолета оккупантов в Киевской области. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.
- Под Киевом уничтожена колонна техники врага.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что планы войск Российской Федерации взять столицу не реализуются никогда. Несмотря на то что уже 3 недели идет война, планы не только взять Киев – даже взять Киев в кольцо – полностью разрушены украинскими военными.