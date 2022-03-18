В Киеве с начала войны оккупанты убили более 220 человек, среди них дети

Войска РФ продолжают обстреливать столицу

Спасатели эвакуируют киевлян после бомбежки в Подольском районе. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину погибли 222 человека, из них 60 гражданских, среди них 4 ребенка.

Об этом сообщает КГГА.

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За все это время в городе 889 раненых, из них 241 гражданский. В том числе: 18 детей, 3 водителя скорой, 1 врач скорой.

Ситуация в Киеве