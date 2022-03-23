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"Путин приказал нам убивать гражданских": очередной перехват СБУ

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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23 марта, 08:48
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Оккупанты воюют с мирным населением и занимаются мародерством
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные получили приказ не жалеть гражданское население Украины и открывать огонь на поражение.

Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор оккупантов, который опубликовал в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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-Магазины осматриваю, и бац, маленькая девочка с женщиной, пистолетик игрушечный лежит, в игрушечном – ну, магазин игрушек. И маленькая девочка такая пистолет хватает, ну и на нас... Я – х*ле надо? Да черт его знает, что они за "укропы".

- Путин же приказ дал, сказал – пох** на мирное население, вообще, кто сопротивляется – нах** без разговоров.

- Кстати, президент сказал – кто были здесь, в любое учебное заведение без экзаменов, без ничего поступают.

- Мы короче дом вскрываем, думаем тоже оружие. хлама там – ох**ть. Мы сегодня удачно сходили. Все нормально, погасим твой долг. Тут говорят – недельку еще, максимум две, и все закончится, – вот отрывки из перехваченного разговора захватчика.

РФ будет отправлять на войну уголовников и должников

По данным украинской разведки, Россия из-за нехватки резервов будет отправлять на войну против Украины должников по кредитам, алиментщиков, а также лиц, имеющих проблемы с законом.

"Учитывая тотальную нехватку пополнения боевого армейского резерва оккупанты прибегают к новым формам скрытой "мобилизации". Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и массового отказа от подписания контрактов, прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, имеющих проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей", – говорится в сообщении.

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