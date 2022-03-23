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СЕГОДНЯ Война Вторжение

ВСУ ликвидировали комбрига морской пехоты РФ при попытке штурма Одессы

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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23 марта, 08:54
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Украинские военные под Николаевом и Мариуполем уничтожили личный состав подразделений морской пехоты России
Спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал о потерях оккупантов
Спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал о потерях оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты несут потери среди руководства. ВСУ уничтожили командира бригады морской пехоты РФ, который хотел штурмовать Одессу. Об этом в своем утреннем видеообращении в Telegram-канале рассказал спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Помните, мы накануне говорили про то, что морпехи, которые хотели штурмовать Одессу, гниют теперь под Николаевом и Мариуполем. Пришла еще одна хорошая новость — наши уничтожили российского командира бригады морской пехоты. Так будет с каждым, кто пытается насиловать украинских женщин, убивать наших детей. И нет им прощения", – заявил Братчук.

Отмечается, что накануне был ликвидирован личный состав, который пытался в начале войны высадиться на одесском побережье.

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Ситуация с военными РФ

28 февраля погиб командир отряда СОБР (специальный отряд быстрого реагирования. – Ред.) в Кемеровской области, полковник Константин Огий, воевавший ранее в Афганистане и Чечне.

1 марта российские морпехи-срочники устроили бунт, когда им приказали высадиться "прямо в Одессе".

3 марта в Украине был убит генерал-майор российской армии, бывший командир 7-й дивизии ВДВ Андрей Суховецкий.

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8 марта под Харьковом украинские защитники ликвидировали Виталия Герасимова – генерал-майора РФ, начальника штаба и первого замкомандующего 41-й армией Центрального военного округа России

9 марта украинские защитники ликвидировали двух офицеров – Константина Зизевского и Юрия Агаркова.

Под Броварами 10 марта воины ВСУ ликвидировали командира танкового полка русской оккупационной армии полковника Андрея Захарова.

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11 марта украинские военные ликвидировали командующего российской армией генерал-майора Андрея Колесникова.

Военнопленный из России Владимир Рассказов извинился перед украинцами, что российские войска вторглись на нашу территорию "как военные преступники".

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