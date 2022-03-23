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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

ЗСУ ліквідували комбрига морської піхоти РФ під час спроби штурму Одеси

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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23 березня, 08:54
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Українські військові під Миколаєвом та Маріуполем знищили особовий склад підрозділів морської піхоти Росії
Спікер Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів про втрати окупантів
Спікер Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів про втрати окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти зазнають втрат серед керівництва. ЗСУ знищили командира бригади морської піхоти РФ, який хотів штурмувати Одесу. Про це у своєму ранковому відеозверненні в Telegram-каналі розповів речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Пам'ятаєте ми напередодні говорили про те, що морпіхи, які хотіли штурмувати Одесу, гниють тепер під Миколаєвом та Маріуполем. Прийшла ще одна гарна новина — наші знищили російського командира бригади морської піхоти. Так буде з кожним, хто намагається ґвалтувати українських жінок, убивати наших дітей. І немає їм прощення", – заявив Братчук.

Зазначається, що напередодні було ліквідовано особовий склад, який намагався на початку війни висадитись на одеському узбережжі.

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Ситуація з військовими РФ

28 лютого загинув командир загону СОБР (спеціальний загін швидкого реагування/ – ред.) у Кемеровській області, полковник Костянтин Огій , що воював раніше в Афганістані та Чечні.

1 березня російські морпіхи-строковики влаштували бунт , коли їм наказали висадитись "прямо в Одесі"

3 березня в Україні був убитий генерал-майор російської армії , колишній командир 7-ї дивізії ВДВ Андрій Суховецький

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8 березня під Харковом українські захисники ліквідували Віталія Герасимова – генерал-майора РФ, начальника штабу та першого замкомандувача 41 армією Центрального військового округу Росії

9 березня українські захисники ліквідували двох офіцерів – Костянтина Зізевського та Юрія Агаркова

Під Броварами 10 березня воїни ЗСУ ліквідували командира танкового полку російської окупаційної армії полковника Андрія Захарова

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11 березня українські військові ліквідували командувача російської армії генерал-майора Андрія Колесникова.

Військовополонений з Росії Володимир Розповідов вибачився перед українцями , Що російські війська вторглися на нашу територію "як військові злочинці".

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