Враг перешел к тотальному уничтожению объектов критической инфраструктуры — ВСУ

Оккупанты осуществляют артиллерийские обстрелы и наносят ракетно-бомбовые удары

Война РФ против Украины продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"

Прошли 27 сутки войны, которую начала Российская Федерация против Украины. Оккупанты продолжают ведение стратегической наступательной операции против нашей страны.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В связи с отсутствием успехов в войне с украинским народом враг перешел к тотальному уничтожению объектов критической инфраструктуры. Оккупанты продолжают осуществлять артиллерийские обстрелы и наносить ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам населенных пунктов, историческим памятникам архитектуры, школам, больницам и гражданским промышленным производствам. В городах и селах, которые оказывают мирное сопротивление войскам оккупантов, те прибегают к мародёрству, насилия в отношении мирного населения.

Вооруженные Силы Украины в тесном взаимодействии с другими составляющими Сил обороны продолжают удерживать занимаемые рубежи, ведут разведку противника на всех направлениях его выдвижения и наносят ему огневого поражения имеющимися силами и средствами.

На Донецком и Луганском направлениях, противник пытался продвинуться и закрепиться, успеха не имел.

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Военно-политическое руководство Беларуси продолжает оказывать войскам врага всестороннюю поддержку в использовании аэродромной и транспортной сети, отдельных учреждений здравоохранения и является соучастником преступлений против украинского народа. Вместе с тем существует вероятность привлечения Вооруженных сил Беларуси в войне против Украины на стороне РФ. Однако по имеющейся информации большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в оккупационных действиях против Украины.

Украинскими защитниками и защитницами было отбито 7 атак врага и уничтожено 7 танков, 2 БМП, 6 артиллерийских систем и несколько автомобилей, захвачено 3 БМП-3. Подразделениями ПВО было поражено воздушные цели противника, а именно 2 БПЛА, 4 самолета и ракета "Точка-У". Потери личного состава противника составили около 100 человек (потери оккупантов уточняются).

В Украине впервые сообщили о подозрении оккупанту за изнасилование

Российскому военному сообщили о подозрении за изнасилование женщины в Киевской области. Также военнослужащий убил мужа пострадавшей и угрожал малолетнему ребенку. Известно, что военный был пьян, когда совершал эти преступления.

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"К нам поступает оперативная информация о половых преступлениях российских военных на оккупированных территориях и в "горячих точках". Прокуроры Киевской области установили военнослужащего РФ, убившего безоружного мужа и неоднократно насиловавшего его жену", — сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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