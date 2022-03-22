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В Украине первый раз сообщили о подозрении оккупанту за изнасилование

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22 марта, 23:37
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Инцидент случился в Броварском районе, однако это не первый случай половых преступлениях российских военных с начала вторжения РФ в Украину
Оккупант насиловал пострадавшую и угрожал ей оружием / Коллаж "Сегодня"
Оккупант насиловал пострадавшую и угрожал ей оружием / Коллаж "Сегодня"

Российскому военному сообщили о подозренииза изнасилование женщины в Киевской области. Также военнослужащий убил мужа пострадавшей и угрожал малолетнему ребенку. Известно, что военный был пьян, когда совершал эти преступления.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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"К нам поступает оперативная информация о половых преступлениях российских военных на оккупированных территориях и в "горячих точках". Прокуроры Киевской области установили военнослужащего РФ, убившего безоружного мужа и неоднократно насиловавшего его жену", – написала Ирина Венедиктова.

Подробности

В одном из сел Броварского района российский военный ворвался в частный дом и застрелил хозяина. После этого пьяный оккупант вместе со своим сослуживцем неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя, при этом угрожая ей насилием и оружием. Военный также угрожал ее малолетнему ребенку, который был вместе с потерпевшим.

"Военнослужащий РФ уведомлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Он объявлен в розыск и в суд поданы ходатайство о задержании. Найдем каждого негодяя и заставим отвечать по всей строгости закона!" – добавила Ирина Венедиктова.

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Не первый случай

С начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека получает жалобы от украинок о половых преступлениях российских военных.

"С начала вооруженной агрессии России против Украины на горячую линию уполномоченного поступает информация о совершении военнослужащими РФ насильственных преступлений, в том числе против половой свободы и неприкосновенности личности", – сообщили в Офисе омбудсмена Людмилы Денисовой.

С начала войны в соцсетях появлялись сообщения об изнасилованиях оккупантами, захватывавшими украинские населенные пункты.

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