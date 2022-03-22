Оккупанты ударили по Ровенской области ракетами (фото, видео)

Наши ангелы-хранители

Майор Чобан Степан – военный летчик-истребитель 1-го класса. На Су-27 поднялся в небо над Кропивницким и вступил в воздушное сражение с российскими захватчиками, отвлекая на себя вражескую авиацию. Это позволило подняться в воздух остальным украинским самолетам, вывести их из-под удара и перебазировать на резервный аэродром. Враг атаковал самолет майора ракетой - Чобан погиб. Герой Украины. Посмертно.