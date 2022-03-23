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Арестович рассказал, когда Украина может отпраздновать победу над РФ

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23 марта, 00:36
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По его словам, возможно, боевые действия не прекратятся, но при этом всем будет понятно, что это конец их военным потугам
Алексей Арестович назвал вероятный срок окончания войны в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Алексей Арестович назвал вероятный срок окончания войны в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина может отпраздновать победу над российскими оккупантами уже в конце апреля или в начале мая.

Об этом он сообщил в эфире украинского информационного телемарафона.

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"Конец апреля – начало мая. Я думаю, что это будет такая промежуточная победа, когда мы поймем, что мы их бьем, и они ломаются", – сказал Арестович.

Он добавил: возможно, боевые действия не прекратятся, но при этом всем будет понятно, что это конец их военным потугам.

Когда закончится война с Россией – план военной победы от Геращенко

Есть только один путь для полной победы в войне с Россией — об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью на телеканале "Украина 24".

"Запад, очевидно, не будет вступать в вооруженное противостояние с Россией. Это очевидно, они к этому не готовы и не хотят. Дай Бог, чтобы они нам поставляли системы ПВО получше, чем переносные "Стингеры". Второй вопрос: нам необходимо перемолоть 2/3 российской военной машины. На сегодня, по мнению экспертов, мы перемололи ее на 30%. Чтобы полностью она стала небоеспособной, нужно минимум 2/3. Из-за этого погибнет огромное количество наших героев и мирных жителей. Но другого пути нет", — сказал он.

Геращенко также заверил, что у агрессора не получится захватить Киев.

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"Мы остановили наступление под Киевом. На сегодняшний момент они там топчутся, их постоянно уничтожают, выжигают, продвинуться дальше они не могут. Для того чтобы окружить Киев, необходимо перерезать трассу Киев-Одесса, перерезать трассу Киев-Черкассы и выйти к Днепру со всех сторон. У них сил на это нет и не будет", — сказал он.

По словам Геращенко, российские войска не смогут достигнуть и других основных целей.

"Путин хочет одержать военную победу, сейчас у него этой победы нет. Для него одна из главных целей — это Мариуполь, который не сдастся. И второе — попытка российских фашистов окружить нашу группировку на Донбассе. Они питают надежды, но этого не будет, потому что у нас есть силы, чтобы этого не допустить", — сказал он.

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