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Зеленский подвел итоги 27 дня войны: главное из обращения президента

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23 марта, 00:33
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Глава государства отметил, что продолжаются переговоры с РФ для окончания военных действий
Война продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"
Война продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к народу. Он подвел итоги 27-го дня войны России против Украины.

Оно появилось на канале Офиса президента в YouTube.

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Главное, что сказал президент

  • Утром говорил с Папой Франциском о поиске мира для Украины и пригласил посетить нашу страну.
  • Обратился к обеим палатам итальянского парламента, почувствовал максимальную поддержку, призвал усилить санкции против России. Уверен, что они будут уже на этой неделе.
  • Говорил с президентом Словакии о нашем сотрудничестве и развитии Украины со всеми вместе в ЕС.
  • Говорил за Мариуполь и неудачные попытки гуманитарных коридоров из-за российских оккупантов: "в городе находятся около 100 тыс. людей в нечеловеческих условиях, в полной блокаде, без еды, воды, лекарств, под постоянными обстрелами... Сегодня одна из колонн была просто захвачена оккупантами на согласованном маршруте".
  • За сегодня удалось спасти 7226 мариупольцев.
  • Пытаемся договориться о гуманитарных коридорах в Киевской, Харьковской, Запорожской, Луганской областях.
  • Создан онлайн-инструмент для всех желающих помочь с гуманитарными грузами для Украины: help.gov.ua.
  • ВСУ снова разгромили Чернобаевку, а над Мариуполем сбили российский бомбардировщик.
  • Продолжаем работать на разных уровнях, чтобы побудить Россию к миру и прекращению войны. Переговоры продолжаются практически ежедневно.

У Зеленского сказали, как остановить Путина

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что мировое сообщество может задействовать несколько мощных инструментов влияния на окружение Владимира Путина.

По его словам, первый инструмент – обязательное тотальное нефтяное эмбарго.

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Советник главы ОПУ также напомнил, что французский министр финансов Ле Мер заявил о фактической заморозке активов ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро.

А самые действенные инструменты, по словам Подоляка, в руках американского Минюста, создавшего или активировавшего работу нескольких специальных групп по поиску и аресту российского имущества на Западе.

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