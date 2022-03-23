Ворог перейшов до тотального знищення об’єктів критичної інфраструктури — ЗСУ

Окупанти здійснюють артилерійські обстріли та завдають ракетно-бомбові удари

Війна РФ проти України продовжується/Фото: колаж: "Сьогодні"

Минула 27 доба війни, яку розпочала Російська Федерація проти України. Окупанти продовжують ведення стратегічної наступальної операції проти нашої країни.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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У зв’язку з відсутністю успіхів у війні з українським народом ворог перейшов до тотального знищення об’єктів критичної інфраструктури. Окупанти продовжують здійснювати артилерійські обстріли та завдавати ракетно-бомбових ударів по житлових кварталах населених пунктів, історичним пам’яткам архітектури, школам, лікарням та цивільним промисловим виробництвам. В містах та селах, що чинять мирний опір військам окупантів, ті вдаються до мародерства, насильства стосовно мирного населення.

Збройні Сили України у тісній взаємодії з іншими складовими Сил оборони продовжують утримувати займані рубежі, ведуть розвідку противника на всіх напрямках його висування та завдають йому вогневого ураження наявними силами та засобами.

На Донецькому та Луганському напрямках, противник намагався просунутись та закріпитись, успіху не мав.

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Військово-політичне керівництво Білорусі продовжує надавати військам ворога всебічну підтримку у використанні аеродромної та транспортної мережі, окремих закладів охорони здоров’я та є співучасником злочинів проти українського народу. Разом з тим, існує ймовірність залучення Збройних сил Білорусі у війні проти України на боці РФ. Однак за наявною інформацією велика кількість особового складу та деякі командири відмовляються від участі в окупаційних діях проти України.

Українськими захисниками та захисницями було відбито 7 атак ворога та знищено 7 танків, 2 БМП, 6 артилерійських систем та кілька автомобілів, захоплено 3 БМП-3. Підрозділами ППО було уражено повітряні цілі противника, а саме 2 БПЛА, 4 літаки та ракета "Точка-У". Втрати особового складу противника склали близько 100 осіб (втрати окупантів уточняються).

В Україні вперше повідомили про підозру окупанту за зґвалтування

Російському військовому повідомили про підозру за зґвалтування жінки у Київській області. Також військовослужбовець убив чоловіка потерпілої та погрожував малолітній дитині. Відомо, що військовий був п'яний, коли скоїв ці злочини.

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"До нас надходить оперативна інформація про статеві злочини російських військових на окупованих територіях і в "гарячих точках". Прокурори Київської області встановили військовослужбовця РФ, який убив беззбройного чоловіка і неодноразово ґвалтував його дружину", — повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

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