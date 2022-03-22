В Україні вперше повідомили про підозру окупанту за зґвалтування

Інцидент трапився у Броварському районі, однак це не перший випадок статевих злочинів російських військових від початку вторгнення РФ в Україну

Окупант ґвалтував постраждалу та погрожував їй зброєю / Колаж "Сьогодні"

Російському військовому повідомили про підозруза зґвалтування жінки у Київській області. Також військовослужбовець убив чоловіка потерпілої та погрожував малолітній дитині. Відомо, що військовий був п'яний, коли скоїв ці злочини.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

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"До нас надходить оперативна інформація про статеві злочини російських військових на окупованих територіях і в "гарячих точках". Прокурори Київської області встановили військовослужбовця РФ, який убив беззбройного чоловіка і неодноразово ґвалтував його дружину", – написала Ірина Венедиктова.

Деталі

В одному із сіл Броварського району російський військовий увірвався до приватного будинку та застрелив господаря. Після цього п'яний окупант разом зі своїм товаришем по службі неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного жителя, при цьому загрожуючи їй насильством і зброєю. Військовий також загрожував її малолітній дитині, яка була разом із потерпілою.

"Військовослужбовець РФ повідомлений про підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Він оголошений у розшук і до суду подано клопотання про затримання. Знайдемо кожного негідника і змусимо відповідати за всією суворістю закону!" – додала Ірина Венедиктова.

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Не перший випадок

З початку вторгнення Росії в Україну Офіс уповноваженого з прав людини отримує скарги від українок про статеві злочини російських військових.

"З початку збройної агресії Росії проти України на гарячу лінію уповноваженого надходить інформація про скоєння військовослужбовцями РФ насильницьких злочинів, у тому числі проти статевої свободи та недоторканності особи", – повідомили в Офісі омбудсмена Людмили Денісової.

З початку війни в соцмережах з'являлися повідомлення про зґвалтування окупантами, які захоплювали українські населені пункти.

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