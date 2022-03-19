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Українки повідомляють про згвалтування окупантами – омбудсмен

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19 березня, 00:26
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У Денисової повідомляють, що інформацію про насильницькі злочини окупантами передадуть правоохоронцям
З початку війни у соцмережах з'являлися повідомлення про згвалтування окупантами, які захоплювали українські міста. Колаж "Сьогодні"
З початку війни у соцмережах з'являлися повідомлення про згвалтування окупантами, які захоплювали українські міста. Колаж "Сьогодні"

З початку вторгнення Росії в Україну Офіс уповноваженого з прав людини отримує скарги від українців про статеві злочини російських військових.

Про це повідомив Офіс омбудсмена Людмили Денісової. запит "Української правди".

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Згвалтування російськими окупантами

"З початку збройної агресії Росії проти України на "гарячу лінію" уповноваженого надходить інформація про скоєння військовослужбовцями РФ насильницьких злочинів, у тому числі проти статевої свободи та недоторканності особи", – йдеться у повідомленні.

У Денисової повідомляють, що надалі передають цю інформацію правоохоронцям.

З початку війни у соцмережах з'являлися повідомлення про згвалтування окупантами, які захоплювали українські міста.

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Окупанти масово відмовляються воювати проти ЗСУ

У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські військові зазнають втрат як під час боїв із ЗСУ, так і з власної вини – деякі солдати навіть ранять себе, щоб потрапити до лікарні та не воювати.

Низький морально-психологічний стан особового складу призводить до частого дезертирства та відмов російських солдатів та найманців воювати проти України. Також є проблеми із забезпеченням підрозділів. Через це в РФ проводять приховану мобілізацію, залучають так званих добровольців, терміновиків та курсантів, а також найманців із Сирії.

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