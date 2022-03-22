Окупанти вдарили по Рівненській області ракетами (фото, відео)

Російські окупанти запустили ракети по Рівненській області. З початку доби п'ять разів звучав сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
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"За день наші Збройні Сили збили один безпілотник та одну ракету. Під час однієї з тривог увечері, ворог тричі завдав удару по об'єкту військової інфраструктури. На місці працює комісія. Збитки встановлюються", — сказав Коваль.
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