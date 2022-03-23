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Зеленський підбив підсумки 27 дня війни: головне зі звернення президента

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23 березня, 00:33
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Глава держави зазначив, що тривають переговори з РФ задля закінчення воєнних дій
Війна триває/Фото: колаж: "Сьогодні"
Війна триває/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до народу. Він підбив підсумки 27 дня війни Росії проти України.

Воно з'явилося на каналі Офісу президента в YouTube.

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Головне, що сказав президент

  • Вранці говорив з Папою Франциском про пошук миру для України та запросив відвідати нашу державу.
  • Звернувся до обох палат італійського парламенту, відчув максимальну підтримку, закликав посилити санкції проти Росії. Впевнений, що вони будуть вже цього тижня.
  • Говорив з президенткою Словаччини про нашу співпрацю та розвиток України з усіма разом в ЄС.
  • Говорив за Маріуполь та невдалі спроби гуманітарних коридорів через російських окупантів: "у місті перебувають близько 100 тис. людей в нелюдських умовах, в повній блокаді, без їжі, води, ліків, під постійними обстрілами… Сьогодні одна з колон була просто захоплена окупантами на погодженому маршруті".
  • За сьогодні вдалося врятувати 7226 маріупольців.
  • Намагаємось домовитись про гуманітарні коридори у Київській, Харківській, Запорізькій, Луганській областях.
  • Створений онлайн-інструмент для всіх охочих допомогти з гуманітарними вантажами для України: help.gov.ua.
  • ВСУ знову розгромили Чорнобаївку, а над Маріуполем збили російський бомбардувальник.
  • Продовжуємо працювати на різних рівнях, щоб спонукати Росію до миру і припинення війни. Переговори продовжуються практично щоденно.

У Зеленського сказали, як зупинити Путіна

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що світова спільнота знайшла кілька потужних інструментів впливу на оточення Володимира Путіна.

За його словами, перший інструмент – обов'язкове тотальне нафтове ембарго.

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Радник глави ОПУ також нагадав, що французький міністр фінансів Ле Мер заявив про фактичне заморожування активів ЦБ РФ на суму 22 млрд євро.

А найдієвіші інструменти, за словами Подоляка, у руках американського Мін'юсту, який створив або активував роботу кількох спеціальних груп з пошуку та арешту російського майна на Заході.

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