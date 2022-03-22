Зеленський візьме участь у саміті НАТО

Президент буде присутній за допомогою відеозв'язку

Зеленський підніме важливі питання/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів країн НАТО. Зустріч запланована на 24 березня у Брюсселі. Глава держави скористається відеозв'язком.

Про це сказав прессекретар президента Сергій Никифоров під час телемарафону "Єдині новини".

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"Україна там братиме активну участь. Яку саме, ми поки що визначаємо. Як мінімум це буде звернення президента, як максимум – повноцінна участь, природно, у відеоформаті. Про формат участі стане відомо найближчими днями", — сказав Никифоров.

Прессекретар президента додав, що Зеленський планує порушити на саміті питання припинення воєнних злочинів Росії проти народу України та цивільної інфраструктури.

"Це можна зробити декількома шляхами: закрити небо, надати Україні потужні засоби повітряної оборони та авіацію… Про нові формати безпеки говорити не будуть", — додав Никифоров.

У Зеленського сказали, як зупинити Путіна

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що світова спільнота знайшла кілька потужних інструментів впливу на оточення Володимира Путіна.

За його словами, перший інструмент – обов'язкове тотальне нафтове ембарго.

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Радник глави ОПУ також нагадав, що французький міністр фінансів Ле Мер заявив про фактичне заморожування активів ЦБ РФ на суму 22 млрд євро.

А найдієвіші інструменти, за словами Подоляка, у руках американського Мін'юсту, який створив або активував роботу кількох спеціальних груп з пошуку та арешту російського майна на Заході.

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