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Зеленский примет участие в саммите НАТО

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22 марта, 22:37
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Президент будет присутствовать с помощью видеосвязи
Зеленский поднимет важные вопросы/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский поднимет важные вопросы/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран НАТО. Встреча запланирована на 24 марта в Брюсселе. Глава государства воспользуется видеосвязью.

Об этом сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров во время телемарафона "Единые новости".

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"Украина там будет принимать активное участие. Какое именно, мы пока определяем. Как минимум это будет обращение президента, как максимум – полноценное участие, естественно, в видеоформате. О формате участия станет известно в ближайшие дни", — сказал Никифоров.

Пресс-секретарь президента добавил, что Зеленский планирует затронуть на саммите вопрос прекращения военных преступлений России против народа Украины и гражданской инфраструктуры.

"Это можно сделать несколькими путями: закрыть небо, предоставить Украине мощные средства воздушной обороны и авиацию... О новых форматах безопасности говорить не будут", — добавил Никифоров.

У Зеленского сказали, как остановить Путина

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что мировое сообщество может задействовать несколько мощных инструментов влияния на окружение Владимира Путина.

По его словам, первый инструмент – обязательное тотальное нефтяное эмбарго.

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Советник главы ОПУ также напомнил, что французский министр финансов Ле Мер заявил о фактической заморозке активов ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро.

А самые действенные инструменты, по словам Подоляка, в руках американского Минюста, создавшего или активировавшего работу нескольких специальных групп по поиску и аресту российского имущества на Западе.

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