Зеленский хочет, чтобы украинцы голосовали за уступки перед РФ на референдуме

По словам президента, Украине нужны гарантии безопасности как альтернатива членству в НАТО

Владимир Зеленский высказался о референдуме / Фото: Коллаж: Сегодня

Вопрос компромиссов в переговорах между Украиной и Россией должен решаться на всеукраинском референдуме. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Суспильне".

Причина в том, что речь идет о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства, отметил он.

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"Я объяснял всем переговорным группам; когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем в референдум. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если мое это шествие будет с нашим народом", — сказал Зеленский.

Президент говорил о гарантиях безопасности в контексте альтернативы вступлению в НАТО

"Ответ очень прост. Мы все уже понимаем. Нас не берут (в НАТО – ред), потому что боятся Россию. Вот и все. И нам надо успокоиться, сказать что, "окей, другие гарантии безопасности". Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам ввести стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс", — сказал он.

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